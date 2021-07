La Juventus sta valutando la cessione di. Il difensore vuole giocare con continuità e in bianconero potrebbe essere chiuso da Bonucci, De Ligt e Chiellini. Il turco sarebbe la quarta scelta di Allegri e così di fronte a un'offerta di 35 milioni di euro potrebbe andare via. Su Demiral c'è da tempo l'interesse dell'Everton, al quale si è aggiunto anche il Tottenham di Fabio Paratici che l'aveva già preso alla Juve e potrebbe iniziare la prima trattativa con la Juve dall'altra parte della scrivania. In Italia, piace all'Atalanta ma difficilmente i nerazzurri investiranno quelle cifre per il difensore.