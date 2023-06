In casa Sampdoria tiene banco la questione allenatore, ma il capitolo del nuovo direttore sportivo è altrettanto importante. A Genova si continua a parlare per l'incarico di Matteo Tognozzi, capo scouting della Juve. Come riferisce il, sarebbe Fabio Paratici a svolgere la funzione di vero e proprio consigliere ombra in queste settimane per il club blucerchiato.