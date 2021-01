Così Fabio Paratici presenta Milan-Juventus a Sky Sport: "Giochiamo questa grande partita contro un Milan meritatamente primo in classifica. Giochiamo come sempre una gara per volta, cercando di giocare il meglio possibile e ottenere più punti possibile. La classifica la guarderemo più avanti, a marzo e aprile, quando conterà di più, e valuteremo cosa avremo fatto di buono o meno. Le assenze? Ce le hanno tutti in questo campionato, bisogna adeguarsi con pazienza. La viviamo con senso di responsabilità facendo ciò che è possibile per attenerci ai protocolli, e senza preoccuparci delle assenze dato che abbiamo una rosa competitiva. Veniamo a giocarci tutte le nostre possibilità!"

UN TEST PER PIRLO E DYBALA? - "Andrea è il più abituato di tutti qua dentro a disputare questo tipo di partite, in questi mesi ci ha dimostrato di essere preparato per questo ruolo. La formazione? Il mister vede i giocatori tutti i giorni, meglio di chiunque altro, dai dirigenti agli opinionisti. E sceglie con molta serenità quelli che meglio ritiene. Dybala è un grande giocatore che gioca qui da anni, quindi penso che sia abituato ad avere la pressione addosso e non penso sia preoccupato: avrà la giusta carica emotiva e la giusta voglia per giocare questo Milan-Juve!"

MERCATO - "Chi ha giocato da noi ha la nostra riconoscenza, con Quagliarella abbiamo un rapporto duraturo da quando ero alla Sampdoria. Ma il mercato non è condizionato solo dalle situazioni economiche del momento, ma anche dalla scelte sulla opportunità o meno. Noi abbiamo una rosa competitiva e giochiamo una per una queste partite, poi strada facendo vedremo se sarà il caso o meno di intervenire".