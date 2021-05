La Juventus continua a pensare a Massimiliano Allegri per la propria panchina, in caso di esonero di Andrea Pirlo. Le decisioni arriveranno nei prossimi giorni, ma quello che è sicuro - secondo Sky Sport - è l'intesa di massima tra l'allenatore toscano e la società bianconera. In particolare, è fortissimo il rapporto di stima con Andrea Agnelli, e l'addio oggi annunciato di Fabio Paratici potrebbe essere un ulteriore fattore che avvicina Allegri alla Juve. C'è solo un problema: lo stipendio. Il Real Madrid darebbe a Max 10 milioni abbondanti di euro a stagione, una cifra che la Juve potrebbe invece faticare a dargli.