La Juve offre Rugani alla Roma. Come scrive Il Corriere dello Sport "il difensore che è stato vicino alla Roma nell’agosto scorso nell’ambito di una trattativa che avrebbe dovuto condurre il giovane Riccardi a Torino. Ma le diverse valutazioni economiche fecero saltare tutto. Difficile che si possa chiudere adesso, dal momento che la Roma ha già in organico sei difensori centrali e conta di trattenere Chris Smalling, che sta forzando la mano con il Manchester United per farsi lasciare un altro anno in prestito a Trigoria".