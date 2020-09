C'è ancora mercato, c'è sempre mercato. E c'è comunque Federico Chiesa. Il nome del prossimo futuro bianconero è quello dell'esterno nato e cresciuto alla Fiorentina: anche Commisso sta spingendo per confezionare un affare che potrebbe aiutarlo non poco dal punto di vista economico, e per questo la Juve ci pensa, lo valuta, lo ritiene un'opportunità per cui varrebbe la pena spendere e spendersi con qualcosina in più. Magari in arrivo dalle cessioni. Magari, ecco, risparmiando l'ingaggio di Khedira (lunedì probabilmente la risoluzione) e cedendo in Inghilterra Douglas Costa (leggi qui le ultime). è GLI ALTRI NOMI - E poi? Poi i terzini: Emerson Palmieri è una pista praticabile, a patto che De Sciglio esca di scena. Non trovano riscontri le voci sulla possibilità Barcellona per l'ex Milan, con i blaugrana che hanno deciso inoltre di trattenere Dembelé in Catalogna. Ergo, neanche Douglas può rientrare in qualsivoglia discorso di scambi e plusvalenze. Ecco, a proposito di plusvalenze: Kean, un anno fa, aiutava i conti bianconeri. Oggi l'Everton potrebbe pure cederlo, ma non in prestito. La sensazione è che possa essere una pista pronta a scaldarsi nelle ultimissime ore del mercato, se però non dovessero arrivare segnali positivi da Liverpool, a quel punto la Juve potrebbe abbandonare l'idea di riportare Moise a casa e restare con questa batteria di attaccanti.