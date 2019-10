Come racconta Tuttosport nell'edizione odierna, il capitolo attacco della Juventus si anima di nomi importanti. Che possono far sognare, stavolta sul serio. A partire dal grande colpo mai dimenticato da Fabio Paratici: perché non tramonta il nome di Mauro Icardi. Nel caso in cui il Paris Saint-Germain non lo riscattasse, infatti, Paratici sarebbe pronto ad un affondo. Si seguono, come alternative, Harry Kane e Gabriel Jesus. Quanto ai giovani, piacciono Erling Haaland (Bayer Leverkusen), Dani Olmo (Dinamo Zagabria) e soprattutto Jadon Sancho, stella del Borussia Dortmund. Per un colpo di esperienza, invece, si valuta N'Golo Kanté.