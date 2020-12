Una giornata in trend topic, per Fabio Paratici. Che ha scatenato gli juventini ma soprattutto gli anti juventini. A commentare l'accaduto sono arrivati anche voci autorevoli, come quella del tifoso rapper Shade: "Se uno sbaglia è giusto che paghi. Che sia stato fatto prima da altre squadre per me conta zero. Però finché non viene dimostrato nulla e non c'è sentenza, ha poco senso allarmarsi e infervorsarsi. Sia da una parte che dall'altra. Come diceva qualcuno: halma". Paratici è indagato per il 371 bis, ovvero per il reato di "false informazioni": dal punto di vista 'sportivo', la Juve non rischia nulla. Ma ai tifosi, dati i commenti, non sembra importare...