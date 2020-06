Colpi per il presente, ma anche per il futuro. Infatti, stando a quanto riporta Calciomercato.com, la Juventus sta muovendo passi concreti per Félix Nzouango Bikien, difensore centrale classe 2003 in forza all'Amiens. La dirigenza bianconera non si concentra solo su trattative di primo livello e mediaticamente importanti (Pjanic-Arthur), ma lavora sottotraccia, per trovare giovani talenti da strappare alla concorrenza. Bikien rinforzerebbe il parco centrali, anche se il CFO bianconero Fabio Paratici è al lavoro per regalare un nuovo terzino a Sarri, vista anche l’emergenza che si è palesata in questo periodo. ​Tra i movimenti di mercato della Primavera va registrata la possibile partenza di Kaly Sene, vicino al Basilea