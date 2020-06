1









Ancora una volta, valigia piena. Daniele Rugani è pronto a salutare la Juve, e sembra un deja vu che non fa nemmeno più notizia. Del resto, senza gli infortuni di Chiellini e Demiral, Paratici lo avrebbe già salutato. Anche e soprattutto per una questione di bilancio.



CON SARRI - Ci ha provato, Sarri. E l'aveva detto anche a inizio stagione: l'obiettivo era quello di rilanciarlo, di dargli gradualmente fiducia. Semplicemente, Daniele si è ritrovato a competere con i migliori: non ha mai trovato ritmo e occasioni, e adesso la Juve prova a far cassa. Quanto? Una ventina di milioni per parlarne, più probabile che entri nelle chat e nelle telefonate delle prossime pedine mosse da Paratici.



PROBLEMA INGAGGIO - Secondo quanto racconta Calciomercato.com, per Rugani vige ancora il problema ingaggio. Alla Juve guadagna 3.5 milioni di euro, proprio come Giorgio Chiellini. E restano altissime le richieste del giocatore, che prima della sosta forzata aveva totalizzato solo 7 presenze: 3 in Serie A, 2 in Champions League e 2 in Coppa Italia. Adesso, con la voglia di riconquistare pure la Nazionale, può rivedere le sue priorità.