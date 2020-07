E' tornato in campo e pure al gol. Nicolò Zaniolo è rientrato alla grande dall'infortunio al ginocchio subito a gennaio proprio contro la Juventus, nella stessa partita in cui pure il bianconero Demiral subì un infortunio simile al suo. E' rientrato alla grande e la Juve continua a seguirlo anche se, come scrive Calciomercato.com, alla Continassa non sono gli unici ad aver messo gli occhi sul talentino della Roma.Come scrive Calciomercato.com, "i rapporti tra le due società sono ottimi e i discorsi vanno avanti da mesi. La Juve ha provato a inserire nell’affare contropartite come Bernardeschi o Rugani, ma la Roma non è affatto interessata. Discorso diverso in caso di un’offerta cash da 60 milioni". Sulle tracce di Zaniolo c'è anche il Tottenham di Josè Mourinho ma da Spagna e Inghilterra arrivano anche voci su Real Madrid e United. STRATEGIA ROMA - Il piano dei giallorossi però sarebbe quello di resistere almeno per un’altra stagione facendo cassa con giocatori meno illustri come Under, Kluivert (a loro volta finiti nei discorsi tra Juve e Roma), Pau Lopez o Schick. Zaniolo è d’accordo, sta bene in città e specialmente in vista dell'Europeo non disdegna un posto da protagonista assoluto nella rosa giallorossa. L'arrivo di una nuova proprietà potrebbe cambiare le carte in tavola, se Pallotta invece resterà al timone, la strada è già tracciata. E in più c'è la possibilità di un rinnovo "Voglio restare", ha ribadito più volte il calciatore. La Juve non molla ma le condizioni della Roma sono chiare.