è pronto a lasciare il Barcellona. La scintilla tra il centrocampista bosniaco e il club spagnolo non è scoccata e così il giocatore lascerà la Spagna dopo una sola stagione. In cima alle sue preferenze c'è la Juventus. Mire tornerebbe volentieri a Torino soprattutto ora che c'è anche Allegri; un Pjanic bis in bianconero non è escluso, ma al momento il club che si è mosso per lui è stato il Tottenham di Fabio Paratici, che ha fatto un primo sondaggio.