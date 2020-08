Qualche giorno di vacanza, a cavallo di Ferragosto, prima di ripartire. Fabio Paratici ha un duro compito: costruire la nuova Juve di Pirlo in questo mercato creativo, ringiovanendola, scaricando i contratti pesanti e trovando accordi vantaggiosi per le casse del club. Il tutto in un mese circa, prima del nuovo inizio.



Come riporta rivieraoggi.it, intanto, il CFO bianconero si è preso una breve pausa: “Archiviata la stagione con la delusione dell’eliminazione della sua Juve in Champions e col cambio di panchina che ha visto l’avvicendarsi di Sarri e Pirlo, il ds della Juventus Fabio Paratici ha deciso di regalarsi qualche giorno di sole e relax sulla costa Picena, più precisamente a Grottammare dove è stato avvistato in questi giorni di Ferragosto".