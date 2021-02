Contratti da discutere, rinnovi di cui parlare, anche tra i dirigenti. La Juve al lavoro e in agenda ha il tema rinnovi, perché questa è la stagione dedicata alle firme di nuovi contratti. Alcuni non più procrastinabili: tra i giocatori sicuramente spicca Paulo Dybala, ma non solo. C'è anche una folta schiera di dirigenti in attesa. Da Fabio Paratici in poi, scrive il Corriere di Torino, praticamente tutte le posizioni dirigenziali chiave sono in attesa di una decisione sul proprio futuro essendo arrivati ormai al termine del progetto triennale 2018-2021.



In particolare, sono in scadenza i contratti di Paratici, managing director football area della Juve, e di Federico Cherubini, football director, bianconero. Con loro anche Paolo Morganti, head of football operations. Anche di tutti gli altri dirigenti responsabili dei vari progetti dell'area sportiva sono in scadenza di contratto, ma tanti dei loro rinnovi dipenderanno dalla figura di Paratici, centro di quest'area dal 2018. Da Allegri a Pirlo, passando per il tanto criticato Sarri, in mezzo anche il caso Suarez, di cui è stato ed è ancora protagonista sulle prime pagine e che sicuramente non ha fatto piacere ad Agnelli. Tanti gli eventi di questi anni a cui si aggiunge la crisi attuale. Rinnoverà? Quella di oggi, sottolinea il Corriere, è una situazione condizionata da troppi punti interrogativi per fattori esterni, anche per questo è necessario al più presto capire quale possa essere il definitivo assetto societario in vista del prossimo ciclo (triennale?) da programmare. Agnelli il 15 ottobre scorso disse: «Hanno il contratto in scadenza a giugno. Ma nella società tutti quelli che hanno contratti federali sono in scadenza al 30 giugno di quest’anno. Con loro due e Nedved abbiamo parlato di ragionare a medio lungo periodo, quindi mi sembra superfluo aggiungere altro». E' ancora così? Ragionamenti in corso per una Juve che in passato ha saputo anche prendere decisioni complesse, pur continuando a vincere.