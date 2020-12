Proseguono le trattative per il rinnovo di contratto tra il Milan e ​Calhanoglu. Il trequartista turco, dopo una prima richiesta spropositata di 7 milioni a stagione, sembra intenzionato ad abbassare le pretese iniziali. La società rossonera è ben disposta a far andare in porto la trattativa ma, secondo quanto riporta Tuttosport, ci sarebbe un ultimatum: il Milan vorrebbe chiudere la pratica entro Natale. Se così non fosse, la Juventus, interessata al profilo, potrebbe mettersi di traverso e provare a convincere ​Calhanoglu a trasferirsi a Torino, meta gradita al calciatore e al suo procuratore.