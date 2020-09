Giornata milanese per Fabio. Il capo dell'area sportiva della Juventus è stato negli uffici milanesi bianconeri per tutta la giornata. Giornata che è stata di sondaggi e soprattutto di incontri. A partire dai due principali che hanno scandito la giornata del direttore: il primo è stato con l'agente di Ciro Immobile, Marco. L'altro con Beppe, che in queste ore ha definito il passaggio di Sandro Tonali al Milan. Nessun giocatore nello specifico, solo ulteriori contatti con professionisti impegnati nella ricerca del nuovo numero nove della Juventus. Il tempo stringe e Higuain è già negli Stati Uniti: tra Giroud ( ultimo nome, leggi qui ), Suarez e Dzeko, adesso serve far presto.