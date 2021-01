2









Queste le dichiarazioni di Fabio Paratici nel prepartita di Juventus-Udinese: "Come per tutte le partite che giochiamo, noi della Juventus partiamo per non sbagliare, come accadrà sempre. Mentre alcune delle scorse le abbiamo sbagliate. Ci dispiace molto per Rabiot: recependo la sentenza del Coni a poche ore dalla gara contro la Fiorentina, c'erano norme confliggenti che davano atto a diverse interpretazioni, allora avevamo deciso di tenerlo fuori a livello cautelativo per evitare ricorsi con la Fiorentina."



SUL MERCATO - "Intanto giochiamo la partita di stasera, poi vedremo. Siamo contenti della rosa competitiva che abbiamo, poi se ne parlerà. Eventuali ritorni? Ai giocatori che sono stati bene con noi e che ci hanno dato tanto vogliamo bene e li rivediamo sempre con grande piacere..."