Un occhio al campo, dove ieri la Juventus si è presa la rivincita contro l’Inter in quel di San Siro, l’altro sempre rivolto al mercato, nonostante si sia appena conclusa la sessione invernale. Stando a quanto riporta Calciomercato.com. la dirigenza bianconera ha un obiettivo ben preciso per l’estate, una priorità per rinforzare la rosa a disposizione di Pirlo. Serviva già la scorsa estate, per la prossima sarà necessario trovare un vice Alex Sandro, o ancora meglio un’alternativa in grado di contendergli il posto.