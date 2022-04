Come racconta La Gazzetta dello Sport sull'inchiesta plusvalenza, nelle stagioni 2018-19 e 2019-20, quelle oggetto d’indagine, Paratici ha sottoscritto 32 contratti di giocatori “supervalutati” in base ai criteri stabiliti dalla Procura che, per la prima volta, ha provato a dare una valutazione reale ai calciatori (chiamata all’interno del deferimento “valore rettificato”). Si tratta soprattutto di giocatori poco noti