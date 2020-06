1









Fabio Paratici ha scelto il colpo in difesa. Nelle ultime settimane sono arrivate molte conferme sulla nostra anticipazione di alcuni giorni fa: il club bianconero fa sul serio per Emerson Palmieri, laterale difensivo del Chelsea che piace sia a Maurizio Sarri che a Fabio Paratici. L'italo brasiliano è valutato almeno 30 milioni di euro dai Blues, cifra che può essere coperta con uno scambio (al Chelsea piacciono Bernardeschi e Pjanic) oppure con un prestito "lungo" con diritto o obbligo di riscatto da onorare entro un paio di stagioni. Paratici ha scelto il colpo in difesa.