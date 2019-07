Fabio Paratici ha scelto. In queste ore si sta perfezionando l'accordo con l'Ajax per Matthijs de Ligt che nelle prossime ore sarà un nuovo calciatore della Juventus. Poi il responsabile dell'area sport della Juve si concentrerà su un colpo in attacco. Mauro Icardi è il favorito per vestire bianconero anche se la Vecchia Signora continua a monitorare Federico Chiesa, esterno della Fiorentina che nelle prossime ore parlerà del suo futuro con il patron viola Rocco Commisso.