Secondo quanto riporta Sky Sport, Fabio Paratici ha provato a chiudere uno scambio di mercato con il Barcellona negli ultimi giorni del mercato invernale. Il dirigente bianconero avrebbe provato a scambiare Ivan Rakitic con Emre Can, poi passato al Borussia Dortmund in prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni. Ancora una volta però si è faticato a trovare una quadra con il Barcellona che già in estate e ad inizio mercato aveva provato a mettere in piedi qualcosa di simile con la Juve non trovando però accordo sulle valutazioni dei rispettivi calciatori.