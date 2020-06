1









Fabio Paratici ha un asso nella manica per arrivare a Jimenez, attaccante dei Wolves che i bianconeri hanno messo nel mirino per la prossima stagione. Secondo Tuttosport il club inglese chiede non meno di 60 milioni per l'ariete messicano che va in scadenza nel 2023. Nessun rischio di perderlo a zero, dunque, con la Juve che deve far fronte all'interesse del Manchester United ma ha un asso nella manica in Jorge Mendes, agente del calciatore in ottimi rapporti con la società bianconera.