"Un’agente di nome Wanda. Poi uno di nome Mino. E via via tanti altri. L’agenda di Fabio Paratici è bella fitta, da qui al 30 giugno la Juve dovrà registrare circa 100 milioni di plusvalenze". Così il Corriere di Torino racconta il mercato che verrà, con la Juve intenta a raddrizzare il bilancio rinforzando la rosa. Come? "In uscita - prosegue il giornale - si aspettano offerte giuste per Ramsey e Rabiot, Demiral e Bentancur, Alex Sandro e persino McKennie, appena riscattato, oltre ai vari prestiti di rientro (De Sciglio può restare al Lione, c’è il Gremio in pressing su Douglas Costa). Mezza squadra o quasi".