Non si vive di solo Londra. Anzi. Le antenne di Paratici sono attente anche a ciò che accade in Italia, precisamente nella breve distanza tra Roma e Napoli. Nella capitale è appena tornato Dzeko, che presto inizierà il ritiro con i giallorossi; in Campania attendono tutti Milik. O meglio: attendono la sua decisione definitiva sul futuro. IL TRIANGOLO - Come racconta La Gazzetta dello Sport, al momento Milik sta aspettando la Juventus, con cui ha un accordo da 5 milioni a stgione. Il Napoli continua a chiedere 40 milioni ma con la Roma potrebbe abbassare le pretese. 40 milioni che sono troppi, per i bianconeri. E allora Paratici, che ieri ha incontrato Giuffrida e Busardò, intermediari per i giallorossi, vuole capire quale margine di manovra ci possa essere. Altrimenti? Tutto su Dzeko, che piace all'Inter e che non ha ancora menzionato il suo futuro con la dirigenza romanista.