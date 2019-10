Fabio Paratici ha già deciso due mosse di mercato per gennaio. Anche nella finestra invernale la priorità dei bianconeri sarà quella di cedere qualche esubero e due di questi, Perin e Pjaca, sono destinati a lasciare la Continassa in prestito o preferibilmente a titolo definitivo. Il croato piace a Sampdoria e Genoa mentre per il portiere ci sarà da trovare una destinazione in Italia o all'estero. Ad oggi sembra impercorribile la strada che porta al Benfica. Il presidente delle "Aquile" ha già svelato che il calciatore non rientra più nei piani del club.