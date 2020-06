Federico Bernardeschi è sul mercato e quest'ultimo mese e mezzo di stagione sarà decisivo per far cambiare idea alla Juventus che lo valuta 40 milioni di euro. Come scrive La Gazzetta dello Sport il talento di Carrara può partire in estate in cambio di un'offerta cash oppure venendo inserito in uno scambio. Dalla Roma al Chelsea, sono tanti i club che seguono l'ex calciatore della Fiorentina che se vuole restare alla Juve deve cambiare rotta sul campo. Il tempo stringe, la Juve ha deciso, ora tocca a lui.