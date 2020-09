2









Arek Milik è stato sedotto e abbandonato dalla Juve. Era lui il primo obiettivo per l'attacco con Maurizio Sarri in panchina. Con Pirlo sono cambiate le priorità e secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, ieri Paratici ha chiarito all'agente di Milik, David Pantak, che la Juve ha deciso di puntare sull'attaccante della Roma. Per questo Arek ha preso qualche giorno di tempo per prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Appena dirà sì alla Roma, Dzeko potrà volare alla Juve.