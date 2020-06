La Juventus tiene un occhio sempre fisso sul futuro. Da quando è in bianconero, il CFO Fabio Paratici ha sempre dimostrato di avere grande attenzione verso il mercato dei giovanissimi, calciatori che magari non hanno ancora messo piede in prima squadra. Per questo, ecco un altro obiettivo che spunta fuori: secondo quanto riporta FussballTransfers, la Juventus ha messo gli occhi su Eren Dinkci, attaccante del Werder Brema Under 19, che nel proprio campionato di categoria ha segnato 22 reti su 20 partite disputate.