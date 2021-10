Giornata di disvelamento degli stipendi della Juventus, non a livello di giocatori ma di dirigenza. Il Sole 24 Ore infatti ha spiegato che Fabio Paratici, ormai ex direttore sportivo bianconero, nella scorsa stagione ha percepito dal club bianconeroUno stipendio annuo che supera di circa due volte e mezzo quello dello stesso presidente Andrea Agnelli, che tra retribuzione per la carica juventina e dividendi Exor guadagna circa un milione all'anno. Attualmente Paratici è passato al Tottenham mentre la Juve ha promosso Federico Cherubini.