Nell’estate 2014, un Kingsley Coman scaricato dal Paris Saint-Germain si trasferì a parametro zero alla Juventus, con cui si rese protagonista fino alla sua cessione al Bayern Monaco per 28 milioni di euro. A distanza di 6 anni, la storia può ripetersi. Questa volta, il giocatore è Adil Aouchiche, in scadenza di contratto con il Psg, non propenso al rinnovo. Trequartista naturale, all’occorrenza mezzala, il 17enne ha già collezionato tre presenze in prima squadra agli ordini di Tuchel. Stando a quanto riporta Sportmediaset, Fabio Paratici starebbe fiutando il colpo, attratto dalle qualità del francese.