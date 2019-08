Mancano tre giorni, poco più, alla fine del mercato, ma la Juve non ha ancora terminato le proprie operazioni, soprattutto in uscita. Sfoltire la rosa é l'obiettivo e di incedibili ce ne sono davvero pochi. Soprattutto i centrocampisti sono troppi con l'arrivo di Ramsey e Rabiot, cosí il ds bianconero lavora per snellire il reparto: il nome del partente di lusso potrebbe essere Matuidi. Raiola, suo agente, gli sta cercando una nuova opportunità, una squadra con un progetto serio che creda in lui, ma lui non è disposto ad accettare qualsiasi destinazione, solo club di livello. Intanto, Paratici ha fissato il prezzo: 10 milioni di euro, almeno.