4









Tempo al tempo. La Juve progetta il presente e il futuro, non solo in campo ma anche nel quadro dirigenziale. Il Corriere di Torino oggi in edicola parla del domani di Fabio Paratici: l'attuale CFO bianconero è entrato nell'ultimo anno di contratto, ma di rinnovo ancora nessuna traccia. Intanto, prende sempre più potere la figura di Federico Cherubini, attuale braccio destro di Paratici, che sembra costruirsi attorno un ruolo da direttore generale.



MERCATO PER DUE - Stando a quanto raccontato dal Corriere, i due dirigenti si sono divisi i compiti, così come le sedi operative. Paratici è di stanza a Londra, dove incontra intermediari e lavora con tranquillità al mercato bianconero. Cherubini è invece la figura di connessione tra la prima squadra e l'apparato operativo: si divide tra sede e centro di allenamento, tutto rigorosamente nell'ambiente della Continassa. Lunedì si riparte ufficialmente e Andrea Pirlo avrà bisogno anche di un supporto costante da parte della stessa dirigenza che l'ha scelta. Una dirigenza però con il futuro sempre più in bilico.