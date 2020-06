Fabio Paratici è assiduamente al lavoro per scovare giovani talenti in giro per il mondo. È quanto ha fatto lo scorso febbraio, quando prese l’aereo in direzione Francia per visionare un giovanissimo. Stando a quanto riporta il quotidiano francese Le Provence, il CFO bianconero si recò al Campus dell’Olympique Marsiglia per vedere dal vivo Ilyes Zouaoui. Il sedicenne ha un contratto in scadenza il 30 giugno, e ha ricevuto altri attestati di stima, da Olympiakos, Borussia Dortmund e Newcastle. L’OM gli ha proposto il rinnovo, ma ancora nulla è deciso sul suo avvenire.