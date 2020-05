2









La Juventus sta cominciando a lavorare per la squadra che sarà, con Fabio Paratici impegnato a garantire a Maurizio Sarri una rosa adeguata alle sue richieste. Come riporta Calciomercato.com, il tecnico toscano sarebbe disposto a perdere Miralem Pjanic qualora dovesse arrivare dal Barcellona Arthur: il brasiliano sarebbe la mezzala perfetta per il suo centrocampo. Sull'altro lato, sempre mezzala, verrà invece confermato Rodrigo Bentancur. Al centro, in regia, invece sarà necessario un nuovo intervento sul mercato, con Jorginho del Chelsea in cima alla lista: è lui il vero pupillo dell'allenatore bianconero.