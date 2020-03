Fabio Paratici, CFO della Juve, è arrivato pochi minuti fa al Coni, a Roma, dove è in corso un Consiglio di Lega importantissimo per stabilire come andare avanti e come comportarsi nel mondo del calcio per la continua diffusione del coronavirus. Già presenti per l'Inter Beppe Marotta e Alessandro Antonello. In giornata è attesa anche la decisione del Governo sul decreto che potrebbe portare alla sopensione dello sport per 30 giorni, o all'obbligo per tutti di giocare a porte chiuse nello stesso e identico lasso di tempo.