C'è anche il nome di Lacazette per la Juventus. Il centravanti dell'Arsenal è rimasto nei pensieri di Paratici e lo è ancor di più in questi giorni in cui il capo dell'area sportiva bianconera è di stanza a Londra, dove propone e ascolta prezzi, dove vaglia e sonda il mercato anche di Premier League. Come racconta Il Corriere dello Sport, oltre a Jimenez e Dzeko, il francese ex Lione potrebbe essere il profilo in grado di sparigliare nella corsa al centravanti: costa 35-40 milioni e proprio Bernardeschi potrebbe essere il jolly da spendere per uno scambio. Staremo a vedere, come sempre. Per ora, la priorità di Federico è quella di rimanere a Torino.