Da Amatrice, dove ha ritirato un premio importante, Fabio Paratici ha parlato del mercato in entrata e in uscita della Juventus: "Mandzukic? Abbiamo scelto un periodo in cui potesse stare tranquillo perché c'era la possibilità di un trasferimento in Qatar, ora sceglieremo con lui la migliore situazione possibile. Rakitic? No, la rosa è completa ed è una delle migliori d'Europa, siamo contenti dei nostri calciatori".



Paratici: 'Ronaldo resta, studiamo una soluzione per Mandzukic. A Rabiot serve tempo'.

