Come racconta Calciomercato.com, la Juventus sta studiando un'altra operazione proprio con Raiola: i bianconeri hanno mosso passi concreti per Riccardo Calafiori, terzino sinistro classe 2002 della Roma che dopo alcuni infortuni è tornato ed è certamente tra i giovani italiani più interessanti nel suo ruolo. "Non solo Paris Saint-Germain e Fiorentina, anche la Juve si è attivata con l'idea di prenotarlo e prestarlo ad un altro club come fatto per Luca Pellegrini. La Roma non ha l'accordo per il rinnovo di Calafiori fino ad ora, così la dirigenza bianconera si è attivata con Raiola e ha preso informazioni", scrive ancora CM.