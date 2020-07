2









Toh, chi si rivede. Fali Ramadani e la Juve si incontrano di nuovo sotto il sole di luglio, anche se in realtà i contatti sono sempre stati proficui. Di vera amicizia. Ecco, stavolta sono tornati a fare affari, o almeno a provarci. Stando a quanto riporta Tuttosport, che cita fonti polacche, il CFO bianconero ha contattato ul super agente per provare a sbloccare l'operazione Milik. L'ennesima missione complicata per l'uomo che ha portato Maurizio Sarri alla Juventus. COME UN ANNO FA - Chiaro che nelle situazioni particolari, Paratici abbia in Ramadani il suo vero asso nella manica: ma stavolta c'è da trattare, eccome, con un De Laurentiis per nulla intenzionato a fare mezzo passo indietro. Con il procuratore, i bianconeri hanno trattato a lungo anche la situazione di Miralem Pjanic e del suo passaggio al Barcellona. Pure lì, alla fine hanno regnato i sorrisi. E mentre Ramadani arriva a Milano per trattare l'acquisto definitivo di Rebic da parte del Milan, chissà che una chiacchierata possa arrivare pure per il buon Arek da Napoli. Napoli città anche di Koulibaly, pezzo pregiato degli azzurri, e fresco interesse del City. Insomma, tanti interessi in ballo.