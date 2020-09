1









Un tentativo estremo, prima che diventi disperato. Douglas Costa non si rassegna e vuole restare alla Juventus: ma le sirene Premier, che lo chiamano e lo ammaliano (almeno dal punto di vista economico, meno da quello 'progettuale') sono state accese dallo stesso club bianconero. Che ha deciso: del brasiliano si può fare a meno, soprattutto perché a bordo-mercato c'è Federico Chiesa che scalpita. Praticamente da un anno.



DA SARRI... - Un'altra stagione sfortunata, quella messa da parte da Dougly. Così, affettuosamente, viene chiamato nello spogliatoio bianconero. Così, come una carezza paterna, gli urlava Maurizio Sarri durante l'allenamento: un rapporto nato da una scintilla iniziale, mai tramutatosi in vero e proprio amore, come dimostrato dalla reazione del brasiliano alla notizia dell'esonero dell'ex Chelsea e Napoli. Insomma, sembrava passione, e invece era un'illusione. Proprio come queste prime battute della Juve di Pirlo, nella quale non è mai stato considerato un titolare.



A MENDES - Douglas, chiaro: vuole giocare. E sebbene la volontà continui a colorarsi di bianconero, ora valuta nuove proposte. Dal Manchester United al Wolverhampton, è dall'Inghilterra che arriva il maggior numero di corteggiatori. Il motivo? E' il mercato che, più di tanti, conosce Jorge Mendes, super procuratore di Cristiano Ronaldo e 'aiutante' di Fabio Paratici nella corsa alla cessione dell'esterno. Prossimi giorni decisivi per capire il futuro del ragazzo, ovviamente già intrecciato con quello di Federico Chiesa. Ieri, il patron della Fiorentina Commisso ha drizzato le antenne: "Non so se resta". No, non lo sa nemmeno Douglas Costa.