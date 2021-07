Dopo una sola stagione l'avventura dial Barcellona potrebbe essere già finita. Il centrocampista bosniaco non è riuscito ad ambientarsi e ha trovato difficoltà a trovare spazio con Koeman, così in estate potrebbe lasciare il Barça. Il quotidiano spagnolo Sport fa il punto sul suo futuro, parlando di un possibile ritorno alla Juve ma anche dell'idea Tottenham, dove c'è Fabio Paratici che lo conosce bene i questi giorni lo ha chiesto in prestito.