“Il Papu stuzzica Paratici”. Così Libero descrive la posizione della Juventus su Gomez, in rotta di collisione con l’Atalanta dopo i recenti screzi con allenatore e società, separato in casa e lontano dai campi da diverse partite. L’argentino lascerà Bergamo, la destinazione è ancora tutta da scoprire e la Vecchia Signora è stuzzicata anche alla luce delle continue indisponibilità che tormentano il reparto offensivo, ma le condizioni non sono le più semplici. I Percassi – si legge – non intendono fare sconti per il Papu e chiedono 10 milioni di euro, che per un 32enne in scadenza nel 2022 e ai ferri corti con il suo club possono risultati eccessivi.