In questi giorni concitati abbiamo assistito anche alle voci riguardanti l'interessamento della Roma per Fabio Paratici. Il club giallorosso tuttavia sembra aver trovato un nuovo obiettivo per il ruolo di direttore sportivo, al posto dell'ex Gianluca Petrachi e di Franco Baldini destinato ad andarsene con l'arrivo della nuova proprietà. Come ci informa infatti Calciomercato.com la Roma ha messo gli occhi sullo spagnolo Victor Orta, ds del Leeds fresco di promozione in Premier League, un uomo che in passato ha lavorato insieme a Monchi nel Siviglia.