La sostanza non cambia: la Juve sta cercando una punta, un'altra punta. Che possa essere il vice di tutti, ma anche parte fondamentale del tridente bianconero, senza per questo 'dar fastidio' a Dybala. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Paratici e Cherubini stanno lavorando proprio in questo senso. E pare abbiano trovato una quadra. O almeno una traccia. Corre veloce sulla Torino-Lione e porta al nome di Memphis Depay.



E IL BARCELLONA? - Sembrava promesso sposo del Barcellona, l'olandese. E invece è rimasto alla base in estate, con un contratto in scadenza nel giugno del 2021 - che non rinnoverà -, lontano da Ronald Koeman nonostante la chiara pretesa fatta ai vertici blaugrana. Depay, nel mentre, sta valutando nuove offerte: ecco come e perché la Juve si sta inserendo. L'olandese è un attaccante duttile, ha esperienza e può tornare estremamente utile. Paratici al lavoro: per CM ci sono stati contatti frequenti con il Lione e pure con l'entourage attorno al calciatore. Interessato, ovviamente.



BERNARDESCHI - Occhio, infine, alla carta Bernardeschi: attorno all'esterno di Carrara si gioca buona parte di questa partita. Già in passato, l'ex Fiorentina ha rifiutato il Lione. Stavolta può cambiare idea, ma ogni ragionamento indica chiaro il cartello dei 'lavori in corso'. E ce ne saranno, eccome, a gennaio.