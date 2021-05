Nuovo nome per il futuro della dirigenza della Juventus. Stando a quanto riporta Sky Sports Uk, il club bianconero potrebbe ripartire da Luis Campos, dirigente portoghese che negli ultimi anni ha formato il Lille e adesso è libero da dicembre. Su di lui anche Manchester United e Arsenal. Campos è solo un altro nome che si aggiunge alla lista per il post-Paratici, in scadenza di contratto ed in bilico per la prossima stagione.