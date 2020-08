2









"La Juve ha un centrale di troppo". Per La Gazzetta dello Sport, le manovre in uscita partono proprio dalla retroguardia. Il nome? Ovviamente quello di Daniele Rugani, dato che il resto del reparto sembra essere confermato in blocco. Al momento poche offerte, nessuna significativa: un primo interessamento del Valencia e poi quella voce dalla Capitale, con la Roma ancora interessata a lui dopo aver praticamente prenotato Smalling.



SOLDI FRESCHI - Fuori da ogni ragionevole dubbio la necessità della Juventus di fare cassa. Ma oltre agli affari londinesi, il CFO bianconero è pronto a trattare anche con i club (amici e non solo) italiani. Ecco perché, per la Rosea, l'asse con il Napoli non si è esaurito sul muro contro muro per Milik: si parla ancora di Luca Pellegrini, già a Torino e di rientro dal prestito al Cagliari. Perin parla con l'Atalanta (se Gollini parte, lui il favorito). E De Sciglio resta in bilico: vuole provare a riconquistare Conte.