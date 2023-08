Da domani anche in casa Juve mercato e campo si intrecceranno tra loro; così d'altronde succede nelle prime giornate fino alla chiusura della sessione (1 settembre). Può capitare quindi che un giocatore si ritrovi a giocare titolare ma sia comunque in uscita dal club. Può essere questo il caso diPer l'esordio ad Udine, con Fagioli tornato completamente a disposizione solo negli ultimi giorni e Pogba non pronto,(superando la concorrenza di Mckennie) per completare il reparto di centrocampo insieme a Locatelli e Rabiot. Una chance per Fabio, da una parte di convincere la Juve a confermarlo in rosa anche la prossima stagione, e dall'altra di suscitare ancora di più interesse da altre squadre.Ma com'è realmente la situazione del classe 2003?Con solo una competizione il rischio di essere troppo chiuso è concreto. Il Monza (oltre alla Salernitana), spinge per averlo; Raffaele Palladino ha ammesso il desiderio di averlo in rosa. Settimana prossima sarà decisiva per il futuro di Miretti, che intanto però, viaggia spedito verso la titolarità alla Dacia Arena.