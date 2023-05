L’ultima sessione di mercato estivo è l’ennesima conferma: campioni già affermati, calciatori già di valore, una squadra sulla carta forte e d’esperienza. Sono queste le linee guida tracciate da Massimiliano, in passato e nel presente, che, infatti, ha accolto a braccia aperte alla Continassa:Il paradosso, però, una linea contigua tra il primo Allegri e il bis, è che sIeri sera, Angelnon ha fatto nulla per nascondere la propria frustrazione al momento del cambio. Testa scossa a dire no, sguardo basso, nessun saluto all’allenatore e gesto di frustrazione una volta arrivato in panchina. Fu sempre il Fideo, a settembre, ad essere catturato dalle telecamere nel post Juve-Benfica, intento a chiedere a: “Ma perché ti ha cambiato?”.Quello di Di Maria, però, è solo l’ultimo dei casi di questo tipo. Ci sono le parole di alcuni ex che, più o meno direttamente, hanno criticato il gioco del tecnico livornese. Oltre a questo, ci sono gesti più eclatanti. Due su tutti: il celebre “cagòn” diall’86’ di Juve-Real Madrid del 2015 e il gesto dinel 2019, dopo l’eliminazione contro l’Ajax: “Abbiamo paura”.Ovviamente, si potrebbe obiettare che tanti altri campioni hanno esaltato le qualità di Allegri. In particolare, negli ultimi giorni ci sono state le dichiarazioni di