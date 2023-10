“Metti Mckennie a centrocampo! E Weah sull'ala! Hanno dimostrato di giocare bene insieme nelle loro posizioni”. Ha già fatto il giro del web quel post sui social di John McKennie, papà di Weston. Anche perché è arrivato a corredo di una domanda relativa all'opportunità o meno di tenere Max Allegri in panchina. Poi è arrivata la mezza retromarcia da parte di papà McKennie, forse considerando il clamore che rapidamente aveva accompagnato questo suo commento post Atalanta-Juve. “Ho le mie opinioni, ma non vorrei mai che qualcuno venisse licenziato! Alla fine l'allenatore ha un piano. Non è che debba piacerci per forza. Sono anche un tifoso, però lui è l'allenatore. Non prendete le mie parole al di fuori del contesto": caso chiuso prima di nascere dunque. Anche perché proprio McKennie in questa fase non sarebbe incluso nel potenziale gruppetto degli scontenti, Allegri lo sta lanciando in una nuova posizione ma punta su di lui con continuità e non è di certo un fattore di poco conto: l'avventura in bianconero di Weston sembrava ormai conclusa, dopo il flop di Leeds c'era un posto nel gruppetto dei fuori progetto per lui ma alla fine è riuscito a convincere Allegri a ripescarlo. Le parole di John McKennie in ogni caso hanno riaperto un argomento sempre piuttosto chiacchierato negli anni, quello di parenti piuttosto ingombranti a livello di commenti e dichiarazioni.